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На устройство шести мостов через реку Борзовку выделено 53 млн рублей

Администрация Ленинского района Нижнего Новгорода объявила конкурс по выбору подрядчика на устройство шести мостов и ремонт трех переправ через реку Борзовка. Максимальная стоимость работ составила 53,4 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит построить пешеходные мосты на улицах Гончарова (выделено 9,5 млн руб.), Станкостроителей и Боевой (по 7,3 млн руб.) и три моста на улице Райниса (около 9,4 млн руб. каждый). Ремонт двух переправ на улице Заводской и одной на улице Юпитерской заказчик оценил в 1,1 млн руб. Работы необходимо завершить до 1 августа 2023 года.

Подача заявок открыта до 29 мая, комиссия выберет подрядчика 31 мая.

Борзовка протекает в парке «Дубки». Расчищать русло реки от 12 тыс. тонн отходов власти планируют начать после 15 июня 2023 года. На это выделено 42,6 млн руб., подрядчиком стала нижегородская колония-поселение №15. Еще 155 млн руб. направлено на благоустройство берегов, 92 млн руб. — на строительство канализации.

Елена Ковалева

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