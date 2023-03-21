Берега реки Борзовки в Нижнем Новгороде благоустроят за 155 млн рублей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале о финансировании благоустройства берегов реки Борзовка в Нижнем Новгороде. На эти цели планируется направить 155 млн руб. из регионального и местного бюджет.

Господин Никитин напомнил, что русло реки начнут расчищать в 2023 году в рамках нацпроекта «Экология», еще 92 руб. инвестиционных средств направят на строительство канализационной сети с ликвидацией открытых выпусков стоков в водоем.

«Всё это позволит улучшить экологические условия жизни для 140 тысяч нижегородцев. По-новому раскроются и территории в Ленинском районе Нижнего, бывшие, по сути, “зоной отчуждения”», — добавил губернатор.

К расчистке Борзовки минэкологии Нижегородской области планировало привлечь заключенных, отбывающих наказание в колониях-поселениях. Этот вопрос министерство прорабатывало с областным управлением ФСИН. На расчистку русла реки в рамках нацпроекта выделено 37,7 млн руб., водоем загрязнен 12 тыс. т бытовых и строительных отходов.

Владимир Зубарев