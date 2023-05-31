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Коммерсантъ FM
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ЦБ Грузии потребовал от коммерческих банков повысить ликвидность депозитов россиян

Центральный банк Грузии 31 мая издал распоряжение, обязывающее коммерческие банки повысить с 1 сентября ликвидность депозитов граждан РФ с нынешних 40% до 80%.

Согласно оценке грузинского регулятора, капитал, размещенный в банках гражданами РФ, «возможно, носит временный и нестабильный характер». Кроме того, капиталы россиян «создают риск чрезмерной концентрации и негативно отражаются на позициях ликвидности». Именно поэтому, по утверждению регулятора, «важно установить специальные нормы для этой категории депозитов».

Ранее ЦБ Грузии сообщил, что россияне хранят на депозитах в банках 2,42 млрд лари ($969,4 млн). По сумме депозитов в грузинских банках граждане РФ опережают всех других иностранцев. Так, если вклады россиян составляют 37% суммы 6,55 млрд лари — общего объема депозитов иностранных граждан, то вклады израильтян (второе место) — лишь 8% (524 млн лари). На третьем месте украинские граждане — 6% (393 млн лари).

Георгий Двали, Тбилиси

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