Лавров: Россия готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России поставлять Мозамбику продукцию военного назначения для повышения обороноспособности. Он сказал об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с министром общественных работ, жилья и водных ресурсов Мозамбика Карпушем Мешкитой.

«В развитие имеющегося здесь уже хорошего опыта будем готовы поставлять мозамбикским друзьям продукцию военного назначения, в том числе для обеспечения обороноспособности и повышения антитеррористического потенциала»,— сказал господин Лавров (цитата по ТАСС).

Во время своего визита министра также провел переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси. По их итогам была достигнута договоренность о подготовке третьего заседания рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству двух стран, которое «стояло на паузе» из-за пандемии коронавируса.

Господин Мешкита рассказал, что президент Мозамбика высказался за развитие и укрепление отношений с Россией «в правовой, дипломатической, экономической, социальной и культурных областях». «Президент с энтузиазмом и надеждой высказался за дальнейшее развитие дружбы и солидарности между нашими странами, выступив за значительное увеличение товарооборота»,— уточнил министр.

Сергей Лавров находится в турне по странам Восточной Африки. Он уже посетил Кению, где провел переговоры с новым руководством страны и своим бывшим коллегой Мозесом Ветангулой, а также в Бурунди, где министр побывал впервые за 13 лет.

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Лаура Кеффер