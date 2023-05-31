Глава Краснодара занял 14-е место в национальном рейтинге мэров по итогам апреля-мая 2023 года

Глава Краснодара Евгений Наумов вошел в топ-25 национального рейтинга мэров российских городов по итогам апреля-мая 2023 года, заняв 14-ю строчку. Такие сведения содержит совместное исследование Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансового университета при Правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Данный рейтинг был составлен на основе заочного голосования и очного анкетирования экспертов, которые оценивали эффективность глав 88 субъектов РФ.

Евгений Наумов много лет проработал на различных должностях в администрации Краснодара и края. Эксперты высоко оценили его работу на посту мэра кубанской столицы. В 2023 году в Краснодаре 1 сентября откроют сразу пять школ, еще пять достроят до конца года. Всего в городе единовременно строят 65 социальных объектов 41 детский сад, 20 школ, 3 спортивных объекта и одну поликлинику.

В числе других приоритетных направлений работы мэра Краснодара — развитие дополнительного образования, досуга детей и молодежи.

Журналист, политолог и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич отметил Евгения Наумова как опытного руководителя, который знает проблемы своего города.

«Евгений Наумов родился, вырос, получил образование и создал семью в Краснодаре. Как коренной житель, он отлично знает болевые точки города, и как необходимо действовать, чтобы Краснодар продолжал идти вперед, устойчиво развивались экономика, социальная сфера, без перебоев работали предприятия, а жизнь людей становилась комфортнее»,— сказал господин Малькевич.

Напомним, что по итогам 2022 года, мэр Краснодара Евгений Наумов занимал в национальном рейтинге глав городов 18-е место.

Андрей Пугачев