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Глава Сочи сохранил третье место в национальном рейтинге мэров по итогам апреля-мая 2023 года

Глава Сочи Алексей Копайгородский сохранил третью позицию в национальном рейтинге мэров российских городов по итогам апреля-мая текущего года. Эти данные содержит совместное исследование Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансового университета при Правительстве РФ.

Список составлен на основе заочного голосования и очного анкетирования экспертов, которые оценивали эффективность глав 88 субъектов РФ. Алексей Копайгородский продолжает демонстрировать устойчивость позиций в национальном рейтинге – не в последнюю очередь за счет политической и социально-экономической стабильности во вверенном ему городе. В частности, эксперты отметили значительность суммы, которую до 2030 года планируется вложить в коммунальную инфраструктуру Сочи — 173 млрд рублей, о чем в своем Telegram-канале сообщил сам глава города.

Журналист, политолог, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич оценил работу строительного комплекса и развитие социальных объектов.

«В 2023 году в работе стройкомплекса Сочи на этапах предпроектных, проектных работ и строительства находятся 38 социальных объектов. К примеру, в настоящий момент одновременно строятся 5 школ, 2 детских сада и зал единоборств»,— сказал господин Малькевич.

Напомним, в I квартала 2023 года, а также по итогам 2022 года Алексей Копайгородский также занял третье место в национальном рейтинге глав регионов. При этом в начале прошлого года глава Сочи находился на пятой строчке.

Андрей Пугачев

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