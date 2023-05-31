Глава Кубани рассказал о степени готовности объектов транспортной инфраструктуры

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что объекты транспортной инфраструктуры в регионе возводят с опережением сроков. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Дороги — это артерии экономики и наиболее важные коммуникации для нашего региона. При поддержке федерального центра развиваем альтернативные транзитные маршруты. Новые объекты транспортной инфраструктуры строят качественно и с опережением сроков»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Один из главных объектов — Дальний Западный обход Краснодара — запустят, как и планировали ранее, на полгода раньше, летом 2023 года. Он позволит перенаправить транспортные потоки к Крымскому мосту. Сейчас мост заасфальтирован уже на 95%. На трассе будут четыре полосы, четыре моста и 16 путепроводов. Расчетная скорость движения на обходе составит 120 км/ч.

Губернатор Кубани отметил, что почти завершено расширение до четырех полос трассы М-4 «Дон» на участке от Геленджика до Марьиной Рощи. На въезде в Кабардинку открыли рабочее движение по новой транспортной развязке, а также все съезды транспортных развязок в районе Голубой бухты и кольца на улице Луначарского.

Еще одним масштабным проектом является строительство Яблоновского моста, соединяющего Краснодар и адыгейский поселок Яблоновский. Объект находится в высокой степени готовности, там уже монтируют элементы освещения и укладывают асфальт. Движение по двум полосам по мосту планируют запустить к 15 июня.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram