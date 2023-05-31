СМИ: Побег Артема Усса могла устроить сербская преступная группировка

Сбежать из под домашнего ареста в Италии сыну экс-губернатора Красноярского края помогла сербская преступная группировка, сообщает «Ъ» со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ). При этом, по словам собеседника зарубежного издания, сотрудники российских спецслужб не содействовали побегу из-за высокого риска оказаться под наблюдением.

Сообщается, что в ходе побега Артем Усс по меньшей мере один раз менял автомобили и проехал несколько стран по пути в Сербию, откуда он позднее вылетел в Москву.

В октябре прошлого года Артем Усс был задержан в Италии по запросу американского Минюста. Его подозревают в нарушении режима санкций и отмывании денег. Итальянский суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США, после чего задержанный был переведен под домашний арест. 23 марта стало известно, что Артем Усс сломал свой электронный браслет и покинул квартиру, где находился по решению суда. В начале апреля он сообщил журналистам, что находится в России.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова