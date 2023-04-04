Сын губернатора Красноярского края сообщил о прибытии в Россию после побега в Италии

Сын красноярского губернатора Артем Усс, сбежавший из-под домашнего ареста в Италии, находится в России. Об этом он сам сообщил РИА «Новости»: «Я – в России. В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им.

Итальянский суд, на беспристрастность которого я вначале рассчитывал, продемонстрировал свою явную политическую ангажированность».

В октябре прошлого года Артем Усс был задержан в Италии по запросу американского Минюста. Его подозревают в нарушении режима санкций и отмывании денег. Итальянский суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США, после чего задержанный был переведен под домашний арест.

23 марта стало известно, что Артем Усс сломал свой электронный браслет и покинул квартиру, где находился по решению суда. На следующий день красноярский губернатор Александр Усс сообщил журналистам, что ему ничего неизвестно о местонахождении сына.

В России в октябре 2022 года Артем Усс был объявлен в федеральный розыск по делу об отмывании денег. Мещанский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в в виде заключения под стражу (заочно).

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Валерий Лавский