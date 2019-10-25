Департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области возглавил Максим Зацепин

Как и предполагал “Ъ-Черноземье”, заместитель руководителя департамента дорожной деятельности Воронежской области, экс-замдиректора регионального фонда капремонта Максим Зацепин возглавил департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области. Об этом сообщили в облправительстве. Он сменит Галину Смирнову, которая с 22 октября возглавила управление главы Воронежа.

Бывший замдиректора воронежского Фонда капремонта Максим Зацепин работал в департаменте дорожной деятельности с февраля 2019 года. Он курировал областное учреждение «Региональный центр безопасности», систему фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Олег Мухин