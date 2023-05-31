В Converse назначен новый генеральный директор

Nike назначила новым президентом и генеральным директором производителя кед Converse Джареда Карвера, который приступит к своим обязанностям 1 июня. На этом посту он сменит Скотта Узелла, который теперь возглавит североамериканский бизнес Nike.

Господин Карвер до этого в течение четырех лет был вице-президентом и генеральным менеджером North America of Converse, отвечая за ключевой рынок для этого бренда. Под его руководством выручка выросла с $1,9 млрд в 2019 финансовом году до $2,3 млрд в 2022 финансовом году. В целом Джаред Карвер больше 10 лет занимал различные руководящие должности в Converse.

Назначение господина Карвера — часть масштабной перестановки руководителей в Nike, объявленной 24 мая и направленной на дальнейшую интеграцию брендов в единую бизнес-модель компании.

Кирилл Сарханянц