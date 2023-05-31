В Крыму заявили о снижении административного давления на бизнес

Крым поднялся на 6-е место по показателям индекса административного давления на бизнес в России, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По итогам 2022 года республика поднялась сразу на 30 позиций среди 85 регионов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Показатели индекса, отметил губернатор, рассчитываются по результатам постоянного мониторинга эффективности реформы контрольно-надзорной деятельности и выявления проблем административной среды и включены в Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах.

«Снижение административного давления и создание максимально благоприятных условий для развития предпринимательства — один из приоритетов крымской власти. Это важный фактор экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности Крыма»,— написал господин Аксенов.

Ранее власти республики сообщали, что за полтора года количество самозанятых в Крыму увеличилось более чем в два раза.

Как уровень давления на бизнес оценивают по России — в материале «Ъ» «Поворот лицом к риску».

Александр Дремлюгин, Симферополь