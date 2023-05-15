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Коммерсантъ FM
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В Крыму зарегистрировали рекордное количество самозанятых

С января 2022 года количество самозанятых в Крыму увеличилось более чем в два раза — с 40 тыс. до 100 тыс. человек, сообщили «Ъ» в комитете по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства Госсовета РК.

По данным главы Крыма Сергея Аксенова, в 2022 году регион самостоятельно заработал 66 млрд руб., федеральные дотации субъекту составили более 189 млрд руб.

На территории республики реализуется 254 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 388,4 млрд руб. (более 123 млрд руб. уже вложено), в рамках реализации которых создано 7,2 тыс. рабочих мест.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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