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В центре старой галактики обнаружили аномально массивную черную дыру

Ученые из Эдинбургского университета с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» сумели найти в центре очень старой галактики GS-9209 крайне массивную черную дыру. По наблюдениям астрономов, она в пять раз массивнее, чем должна была бы быть, учитывая количество звезд вокруг нее.

Галактика GS-9209 находится от Земли в 25 млрд световых лет и является одной из самых древних наблюдаемых галактик. Через 800 млн лет после Большого взрыва она сумела сформировать столько же звезд, сколько сейчас во Млечном пути, и имеет массу 40 млрд масс Солнца. Несмотря на это, она в десять раз меньше Млечного пути.

По мнению ученых, черная дыра в центре галактики является настолько массивной, что из-за этого приостановилось формирование звезд. Ученые считают, что такая черная дыра была очень активная в прошлом и поглощала значительное количество газа и пыли, что влияло на процесс звездообразования и мешало появлению новых звезд. Благодаря этому открытию ученые могут подтвердить теорию о том, что сверхмассивные черные дыры могут останавливать формирование звезд в галактике. Ранее с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» NASA обнаружило на луне Сатурна гигантский водяной гейзер.

Евгений Федуненко

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