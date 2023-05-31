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Генсовет «Единой России» согласовывает кандидатуру Александра Усса на пост красноярского сенатора

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может занять пост сенатора от законодательной ветви власти региона. Его кандидатура находится на согласовании в генсовете «Единой России», сообщили в региональном отделении партии.

Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ

Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ

Александр Усс подал в отставку с поста губернатора 20 апреля этого года. В мае он получил мандат депутата законодательного собрания Красноярского края. Список «Единой России» на выборах в региональный парламент господин Усс возглавлял в 2021 году.

24 мая Совет федерации принял досрочную отставку сенатора от законодательной власти Валерия Семенова по его заявлению. Спустя несколько дней господин Семенов был назначен красноярским вице-губернатором.

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Валерий Лавский

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