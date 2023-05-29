Красноярский экс-сенатор назначен вице-губернатором

Бывший сенатор от законодательной ветви власти Красноярского края Валерий Семенов занял пост вице-губернатора. О кадровом решении сообщил Telegram-канал правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Он будет заниматься вопросами взаимодействия с органами федеральной власти в целях продвижения интересов Красноярского края»,– говорится о сфере деятельности нового заместителя главы края.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», Совет федерации принял досрочную отставку господина Семенова 24 мая. В сенате он работал в составе комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

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Валерий Лавский