Красноярский экс-сенатор назначен вице-губернатором

Бывший сенатор от законодательной ветви власти Красноярского края Валерий Семенов занял пост вице-губернатора. О кадровом решении сообщил Telegram-канал правительства региона.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Он будет заниматься вопросами взаимодействия с органами федеральной власти в целях продвижения интересов Красноярского края»,– говорится о сфере деятельности нового заместителя главы края.
Как сообщал «Ъ-Сибирь», Совет федерации принял досрочную отставку господина Семенова 24 мая. В сенате он работал в составе комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.