«Единая Россия» решила передать мандат депутата заксобрания Красноярского края Александру Уссу

Вакантный мандат депутата законодательного собрания Красноярского края от «Единой России» будет передан экс-губернатору Александру Уссу. С соответствующим ходатайством в краевую избирательную комиссию обратилось региональное отделение партии, сообщили «Ъ-Сибирь» в крайизбиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», мандат стал вакантным после того, как на сессии заксобрания 18 мая от него отказался депутат Николай Креминский. Свое решение он объяснил тогда личными обстоятельствами.

Совет федерации, в свою очередь, 24 мая прекратил полномочия сенатора от законодательной ветви власти Красноярского края Валерия Семенова по его заявлению. Таким образом, господин Усс после вручения ему мандата красноярского депутата получит возможность стать представителем региона в Совете федерации.

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Валерий Лавский