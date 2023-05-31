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Коммерсантъ FM
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Приложение Apple Music Classical стало доступно на Android

Американская компания Apple выпустила на Android приложение классической музыки Apple Music Classical. Его можно скачать с цифрового магазина Google Play.

Изначально приложение появилось только на iOS, в России скачать его было нельзя. Apple Music Classical работает по основной подписке Apple Music, музыка в каталоге доступна с функцией пространственного аудио с битрейтом 192 кб/с. В приложении есть функции плейлистов, эксклюзивные альбомы, а также биографии композиторов. Можно искать по композитору, произведению, дирижеру или номеру в каталоге.

Apple купила музыкальный сервис с классической музыкой Primephonic в августе 2021 года, после чего оно закрылось, а весь контент перешел в Apple Music. Поначалу Apple планировала запустить собственный стриминг с классикой в 2022 году, однако приложение Apple Music Classical вышло только в марте 2023 года.

Евгений Федуненко

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