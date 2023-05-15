Прокуратура проверит исправность всех аттракционов на Кубани после ЧП в Оренбурге

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку всех аттракционов в регионе перед началом летнего сезона, когда на них повышается спрос. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

«Произошедшие события, вызвавшие общественный резонанс, свидетельствуют о том, что при эксплуатации аттракционов, посетителями которых, как правило, являются дети, допускаются многочисленные нарушения законодательства»,— отметили в прокуратуре Кубани.

При проверке сотрудники ведомства оценят, насколько аттракционы соответствуют требованиям законодательства, а также законность их размещения и своевременность обслуживания. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

6 мая в Оренбурге во время катания упала «Цепочная карусель». В результате пострадали 20 человек. Аттракцион, которому было уже 20 лет, эксплуатировали без разрешения гостехнадзора. Его техсостояние оценивали сотрудники краснодарского ООО «Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок». Эксперты организации продлили срок эксплуатации карусели до 1 мая 2024 года.

После произошедшего СУ СК по Оренбургской области возбудило в отношении них уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Татьяна Ручкина

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