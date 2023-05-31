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«Биокад» инвестирует 1 млрд рублей в разработку препарата от гемофилии

Петербургская биотехнологическая компания Biocad получила от Минздрава РФ разрешение на проведение клинического исследования нового препарата генной терапии для лечения гемофилии А. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РБК Петербург.

Предполагается, что клиническое исследование российского препарата пройдет в 11 городах России, в том числе в Петербурге. В нем смогут принять участие до 15 пациентов-мужчин в возрасте от 18 лет с установленным диагнозом «гемофилия А».

Biocad разрабатывает данный препарат с 2018 года. Объем инвестиций в проект составляет 1 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская компания получила разрешение от регулятора КНР на проведение клинических исследований оригинального российского препарата с международным непатентованным наименованием нетакимаб.

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