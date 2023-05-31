«Ведомости»: правительство высказало одно замечание к законопроекту о повышении призывного возраста

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. В отзыве правительство поддержало проект при условии его доработки с учетом одного замечания.

Власти уточнили, что изменение в ст. 52 закона «О воинской обязанности и военной службе» о повышении до 30 лет возраста зачисления в запас граждан, не прошедших службу по призыву без законных на то оснований, «не корреспондирует» с другим положением статьи. Речь идет о п. 1.1, согласно которому граждане в возрасте от 27 до 30 лет, изъявившие желание пройти военную службу по призыву, переводятся на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и подлежат призыву на военную службу на общих основаниях. Запас из граждан указанной категории предложено формировать только по достижении ими 30-летия, говорится в отзыве.

Законопроект о повышении возраста призыва в армию внесли в Госдуму в марте. Авторы поправок предлагают провести реформу в течение трех лет — до 2026 года. В период с 1 января по 31 декабря 2024 года призыву на военную службу будут подлежать граждане в возрасте от 19 до 30 лет, с 1 января по 31 декабря 2025-го — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 до 30 лет. Рассмотреть проект закона планируется в весеннюю сессию.

Подробности — в публикации «Ъ» «Растет возраст духов».

Лаура Кеффер