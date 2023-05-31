В Совфеде предложили разрешить ЧОПам сбивать беспилотники

Член комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству, зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артем Шейкин предложил разрешить негосударственным охранным структурам сбивать беспилотники.

«Считаю необходимым рассмотреть вопрос легализации действий негосударственных охранных структур для пресечения полетов беспилотников»,— сказал сенатор в разговоре с ТАСС, комментируя вчерашние атаки беспилотников в Москве и Подмосковье.

По словам Артема Шейкина, это помогло бы обеспечить защиту критически важных объектов, которые не находятся под охраной силовых ведомств. Речь идет о частных охранных предприятиях, которые обеспечивают безопасность важных, но не охраняемых правоохранительными органами объектов. На данный момент эти предприятия не имеют права сбивать беспилотники.

В конце апреля в Совфеде на заседании секции совета по цифровизации обсуждали средства защиты от беспилотников. В частности, было предложено внести в паспорт антитеррористической безопасности объектов в качестве обязательных требований возможность предупреждать атаки беспилотников. Соответствующее предложение направили федеральным властям.

Летом 2022 года президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении требований к охране объектов ТЭК. В марте этого года компания «Лукойл» завершила создание корпоративной частной охранной организации. Аналогичную работу проводит «Газпром нефть».

Сегодня ночью, 31 мая, беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. В результате загорелась установка по перегонке мазута. Пожар быстро локализовали, никто не пострадал.

Анастасия Ларина