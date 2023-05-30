В работе мобильного оператора Vodafone на Украине наблюдаются сбои

Украинское отделение оператора сотовой связи Vodafone сообщило в Telegram о временных ограничениях при звонках и отправке SMS. Пользователи на странице компании в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщают, что связь, в частности, пропадает в Киеве и Харькове.

Ранее сегодня, 30 мая, «Укрэнерго» сообщила об отключении света в ряде областей Украины. В компании подчеркнули, что отключения произошли по техническим причинам и «не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме».

По информации «Страна.ua», сегодня, 30 мая, свет отключался у части потребителей в Сумской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Харьковской и Киевской областях.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов