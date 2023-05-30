«Укрэнерго» сообщило об отключении света в ряде областей Украины

Потребители в нескольких областях Украины остались без электричества из-за аварийного отключения нескольких магистральных высоковольтных линий в энергосистеме страны. Отключение произошло около 13:00 по местному времени (совпадает с мск), сообщила пресс-служба «Укрэнерго» в Telegram.

«Сейчас продолжается запитка потребителей. Поставка электроэнергии всем потребителям будет восстановлена в ближайшие часы. Начато расследование причин инцидента. Отдельно подчеркиваем, что отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме»,— говорится в заявлении «Укрэнерго».

Ранее сегодня, 30 мая, украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram, что с 13:28 мск по всей стране происходят отключения света. По информации компании, отключения были вызваны снижением частоты в энергосистеме Украины. По информации «Страна.ua», сегодня свет отключался у части потребителей Сумской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Харьковской, Киевской областей.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов