Сальдо сообщил о 150 тыс. получивших паспорта РФ жителей Херсонской области

Порядка 150 тыс. жителей Херсонской области получили российские паспорта. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Около 150 тыс. жителей получили паспорта. Каждый день от 800 до 1 тыс. и больше паспортов люди получают»,— сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

30 cентября в состав России по итогам референдумов вошли четыре региона: Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. Сегодня, 30 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с октября 2022 года российские паспорта получили почти 1,5 млн жителей присоединенных регионов.

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