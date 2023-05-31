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Олег Олегович Янушевич

Родился 9 апреля 1966 года в городе Подольске Московской области.

В 1991 году окончил Московский медицинский стоматологический институт с красным дипломом, далее поступил в ординатуру и затем аспирантуру на кафедру госпитальной терапевтической стоматологии.

В 1996 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а в 2001 году — ученой степени доктора медицинских наук. Докторская диссертационная работа посвящена принципам индивидуализированного подхода к оценке и снижению операционных рисков у тяжелых пациентов.

С 2002 года стал проректором МГМСУ по лечебной работе. В 2007 году избран ректором университета.

Является главным внештатным специалистом-стоматологом Министерства здравоохранения РФ, заместителем председателя ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений», экспертом РАН, членом проектного комитета по национальному проекту «Здравоохранение», членом Координационного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации по кадровой политике, президентом Общества врачей России.

В 2019 году — академик РАН.

Совмещает научную, преподавательскую и административную работу с активной клинической деятельностью, его специализация — сложный контингент больных, имеющих сопутствующую соматическую патологию, в том числе заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Много внимания уделяет применению одонтосохраняющих биотехнологий и стоматологической имплантологии, лечению остеопороза. Разработал и внедрил уникальные методики по профилактике осложнений при проведении операций по направленной тканевой регенерации. Опубликовал около 250 научных работ, выпустил несколько учебников и методических пособий. Является автором 30 патентов на изобретения.

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