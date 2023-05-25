Nvidia прогнозирует рекордный рост спроса на процессоры для ИИ

Американская технологическая компания Nvidia опубликовала отчетность за первый квартал 2024 финансового года, завершившийся 30 апреля, и сделала прогноз о резком росте продаж в текущем квартале до рекордного уровня благодаря спросу на процессоры для ИИ. Результаты первого квартала превысили ожидания аналитиков. Выручка выросла на 19% и составила $7,19 млрд. Доход на акцию вырос на 22%, до $0,82. Чистая прибыль показала рост на 26%, до $2,043 млрд. Выручка подразделения по производству чипов для дата-центров увеличилась на 14% и достигла рекордного уровня $4,28 млрд. Выручка подразделения по производству чипов для автомобилей выросла на 114% и также достигла рекордных $296 млн.

Однако наибольший интерес рынка вызвало заявление Nvidia о том, что во втором квартале она рассчитывает получить выручку в размере $11 млрд плюс-минус 2%, учитывая значительный спрос на процессоры для ИИ. Как заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, компания «значительно увеличивает поставки, чтобы удовлетворить быстрорастущий спрос» на всю линейку чипов для дата-центров, включая графический процессор H100. Этот микропроцессор был запущен в производство в нынешнем году для использования в мультимодальных больших языковых моделях, таких как GPT-4 компании OpenAI.

После публикации отчета и прогноза акции Nvidia взлетели в цене на 29%, достигнув одного из самых высоких за всю историю компании показателей — $394,5 за акцию. Это привело к росту капитализации Nvidia на $200 млрд, и в какой-то момент капитализация достигла рекордных $960 млрд. Как сообщает Reuters, взлет акций Nvidia повлек за собой рост акций компаний, связанных с ИИ, и их капитализация увеличилась в общей сложности на $300 млрд. Акции Advanced Micro Devices взлетели на 10%, акции разработчиков ПО для ИИ — C3.ai и Palantir Technologies — выросли на 8%. Присоединились к росту и акции Microsoft и Alphabet: они прибавили по 2%.

Алена Миклашевская