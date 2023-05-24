В Ярославской облдуме экс-коммунист перешел в «Справедливую Россию»

Депутат Ярославской областной думы Шакир Абдуллаев вступит во фракцию «Справедливая Россия», сообщил «Ъ-Ярославль» председатель фракции Сергей Хабибулин. Господин Абдуллаев написал заявление, в котором просит принять его как сторонника партии. Заседание фракции по этому вопросу состоится 24 мая. По словам Сергея Хабибулина, члены фракции единогласно поддерживают вступление.
Шакир Абдуллаев
Фото: Ярославская областная дума
«Ъ» сообщал, что депутат, избиравшийся в облдуму от КПРФ, заявил о выходе из партии и фракции в январе 2023 года. Причиной он назвал отказ КПРФ выдвинуть его кандидатуру для участия в выборах мэра Рыбинска в 2022 году, а также разногласия с руководством регионального отделения партии после смерти бывшего первого секретаря обкома Александра Воробьева.
С приходом Шакира Абдуллаева фракция «Справедливая Россия» в Ярославской областной думе увеличится до четырех человек. В новых выборах депутат планирует участвовать также от «Справедливой России».