В Ярославской облдуме экс-коммунист перешел в «Справедливую Россию»

Депутат Ярославской областной думы Шакир Абдуллаев вступит во фракцию «Справедливая Россия», сообщил «Ъ-Ярославль» председатель фракции Сергей Хабибулин. Господин Абдуллаев написал заявление, в котором просит принять его как сторонника партии. Заседание фракции по этому вопросу состоится 24 мая. По словам Сергея Хабибулина, члены фракции единогласно поддерживают вступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шакир Абдуллаев

Фото: Ярославская областная дума Шакир Абдуллаев

Фото: Ярославская областная дума

«Ъ» сообщал, что депутат, избиравшийся в облдуму от КПРФ, заявил о выходе из партии и фракции в январе 2023 года. Причиной он назвал отказ КПРФ выдвинуть его кандидатуру для участия в выборах мэра Рыбинска в 2022 году, а также разногласия с руководством регионального отделения партии после смерти бывшего первого секретаря обкома Александра Воробьева.

С приходом Шакира Абдуллаева фракция «Справедливая Россия» в Ярославской областной думе увеличится до четырех человек. В новых выборах депутат планирует участвовать также от «Справедливой России».

Антон Голицын