МИД: Россия оставляет за собой право жесткого ответа на атаку Москвы беспилотниками

Министерство иностранных дел России прокомментировало сегодняшную атаку беспилотниками Москвы. Ведомство обвинило украинское правительство в лицемерии в связи с обещаниями Киева не наносить удары по территории РФ.

«Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима»,— говорится в заявлении МИДа. Ведомство считает, что западная поддержка подталкивает руководство Украины к «все более безрассудным преступным деяниям».

Утром сегодня, 30 мая, Москва и Подмосковье подверглись атаке беспилотников. Минобороны РФ считает произошедшее терактом и обвинило в нем киевский режим. По данным ведомства, в атаке было задействовано восемь БПЛА cамолетного типа, все оказались поражены. Президент России Владимир Путин заявил, что атака БПЛА на Москву стала ответом на удар России по штабу военной разведки Украины. Официально Украина свою причастность к атаке не признала. В СКР возбудили уголовное дело о терроризме (ст. 205 УК РФ).

Подробнее о ситуации — «Москва проснулась от налета».

Лусине Баласян