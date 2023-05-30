Эрдоган заявил, что договорился с Путиным об отправке продовольствия в беднейшие страны в рамках зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о достижении договоренностей с президентом России Владимиром Путиным в вопросах обеспечения продовольствием «беднейших стран» в рамках зерновой сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Во время наших последних переговоров с господином Путиным он подтвердил имеющиеся у нас договоренности о том, что зерно, которое идет через черноморский зерновой коридор, будет перерабатываться у нас в муку и доставляться в наиболее бедные страны Африки»,— заявил господин Эрдоган на первом после второго тура президентских выборов заседании руководства правящей партии Турции. Какие именно государства будут получать продовольствие по зерновому коридору, он уточнять не стал.

По его словам, сейчас детали договоренностей по отправке зерна в беднейшие страны еще прорабатываются. Президент Турции также выступил за «развитие и расширение» черноморской зерновой инициативы.

В мае Россия продлила участие в зерновой сделке, заключенной летом 2022 года с Украиной при участии ООН и Турции. Она предполагает открытие портов на Украине для вывоза сельхозпродукции, а также разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений. Москва пригрозила прекратить реализацию соглашения после 17 июля, если не будут выполнены ее требования, в числе которых — переподключение Россельхозбанка к SWIFT.

О зерновой сделке — в публикации «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Александр Кислов