ЕС призвал РФ не использовать атаки БПЛА на Москву как повод для эскалации

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС принял к сведению информацию об атаках беспилотников на Москву. Евросоюз призывает Россию не использовать атаку БПЛА в качестве повода для эскалации агрессии против Украины, добавил он.

«Мы приняли к сведению сообщения, утверждающие о пролетах БПЛА в Московской области, мы не должны комментировать это, у нас нет информации об источниках, деталей произошедшего. Я могу лишь повторить настоятельный призыв ЕС к России не использовать такой инцидент для эскалации незаконной агрессии против Украины»,— сказал господин Стано в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня утром, 30 мая, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки беспилотников в нескольких зданиях в городе «произошли незначительные повреждения», жителей двух домов эвакуировали. Двое горожан обратились за медицинской помощью, подробности об их состоянии не приводились. Минобороны сообщило, что в атаке участвовало восемь украинских беспилотников, пять из них сбили системы ПВО в Подмосковье. СКР квалифицировал атаку беспилотников на Москву как теракт.

Эрдни Кагалтынов