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Суд арестовал 50 млн рублей на счете уральского бизнесмена Игоря Ковпака

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете Игоря Ковпака, в размере 50 млн руб. Ранее ареста семейных активов (Игоря и Льва Ковпаков) добивался конкурсный управляющий банкротящегося ООО «Продовольственная компания», который полагал, что семья Ковпаков выводила из компании средства.

Как указано в определении суда, такие обеспечительные меры суд ввел в апреле этого года вместо ареста имущества, принадлежащее ООО «Армаг», а именно на помещения в торговом центре на ул. Восстания, а также вместо ареста доли участия в ООО «Армаг» (99% принадлежит Игорю Ковпаку). Ходатайство о замене обеспечительных мер подавал сам господин Ковпак. Суд согласился, что арест на имущество и на доли в компании «Армаг», затрудняют деятельность, препятствует совершению сделок, связанных с передачей помещений в аренду. По мнению суда, данные меры являются несоразмерным требованием, поэтому он заменил их на арест 50 млн руб.

В определении суда также говорится, что в марте 2022 года сын Игоря Ковпака — депутат Госдумы Лев Ковпак также обратился в суд с заявлением о замене обеспечительной меры. Тогда он попросил заменить арест доли участия в ООО «Армаг» в размере 1% на арест на принадлежащее ООО «Армаг» нежилое помещение (литер Б) на ул. Академика Бардина, 12 и ареста денежных средств на его расчетном счете.

В обоснование этого Лев Ковпак указал, что он является депутатом Госдумы, принимал участие и голосовал по вопросу ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР, а также РФ и ЛНР. «Его политическая деятельность в качестве депутата вызвала применение к нему экономических и иных санкций со стороны США, стран Евросоюза и иных отдельных государств, включающая также все возможные ограничения в отношении юридических лиц, к которым он имеет отношение»,— указано в определении суда. Там также отмечается, что владение им долей в уставном капитале ООО «Армаг», входящего в ГК «Кировский», может «поставить под угрозу финансовую устойчивость всех хозяйственных обществ, входящих в группу». Суд в итоге удовлетворил данное заявление Льва Ковпака.

Напомним, ранее суд отказался привлекать к субсидиарной ответственности Игоря Ковпака, Льва Ковпака, супругу Льва – Веронику Ковпак и компанию «Лев» по обязательствам ООО «Продовольственная компания». Позже конкурсный управляющий обжаловал этот отказ.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «Семья не взяла ответственность».

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