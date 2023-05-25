Конкурсный управляющий обжаловал отказ в привлечении к субсидиарной ответственности семьи Ковпаков

Конкурсный управляющий Ашот Атабеков подал апелляционную жалобу на отказ в привлечении к субсидиарной ответственности бизнесмена Игоря Ковпака, его сына депутата Госдумы Льва Ковпака, жены Льва — Вероники Ковпак и компании ООО «Лев» (принадлежит Ковпакам). Также жалоба была подана кредитором ООО «РНГО». Как ранее сообщал «Ъ-Урал», Арбитражный суд Свердловской области в рамках банкротного дела «Продовольственной компании» отказался привлекать вышеуказанных лиц к субсидиарной ответственности. С них и еще нескольких компаний хотели взыскать около 1 млрд руб.

Согласно картотеке суда, жалоба была подана 18 мая, ее приняли к производству. Заседание назначено на 4 июля.

Напомним, суд не установил оснований для привлечения указанных лиц у субсидиарной ответственности. Как отметил партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин, вывод суда «представляется обоснованным». «Никто из ответчиков не являлся участником или руководителем должника или связанных с ним компаний, не имел юридической и фактической возможности каким-либо образом влиять на деятельность должника, определять условия сделок ООО "Продовольственная компания". Конкурсный управляющий ссылался на оспаривание сделок должника по перечислению в адрес ООО "Лев" 2,1 млн. руб., но, во-первых, эти сделки были признаны судами соответствующими закону, во-вторых, при активах должника, превышающих 1 млрд руб., эти сделки очевидно не являются причиной банкротства "Продовольственной компании"»,— прокомментировал «Ъ-Урал» господин Речкин.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «Семья не взяла ответственность».

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