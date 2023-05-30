Суд арестовал ростовского инженера по статье о государственной измене

Лефортовский суд Москвы арестовал инженера-конструктора одного из оборонных предприятий Ростова-на-Дону, которого ранее задержали по подозрению в государственной измене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) на Украину, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых органах.

Имя и фамилия арестованного не приводятся. «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 24 дня»,— указал собеседник агентства.

О задержании конструктора в Ростове-на-Дону ФСБ сообщила 24 мая. По версии спецслужбы, мужчина передавал Украине данные о ПВО и личном составе армии. Связь с кураторами — сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины — инженер поддерживал через мессенджеры, указывали в ведомстве.

Закон о пожизненном лишении свободы за госизмену президент Владимир Путин подписал в конце апреля. Ранее осужденным по статье 275 УК РФ давали до 20 лет лишения свободы.