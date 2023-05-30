Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд арестовал ростовского инженера по статье о государственной измене

Лефортовский суд Москвы арестовал инженера-конструктора одного из оборонных предприятий Ростова-на-Дону, которого ранее задержали по подозрению в государственной измене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) на Украину, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых органах.

Имя и фамилия арестованного не приводятся. «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 24 дня»,— указал собеседник агентства.

О задержании конструктора в Ростове-на-Дону ФСБ сообщила 24 мая. По версии спецслужбы, мужчина передавал Украине данные о ПВО и личном составе армии. Связь с кураторами — сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины — инженер поддерживал через мессенджеры, указывали в ведомстве.

Закон о пожизненном лишении свободы за госизмену президент Владимир Путин подписал в конце апреля. Ранее осужденным по статье 275 УК РФ давали до 20 лет лишения свободы.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...