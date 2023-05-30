В сеть попала ранняя версия S.T.A.L.K.E.R.2

Российские хакеры выложили в интернет ранний билд видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинского разработчика GSC Game World. Некоторые файлы зашифрованы, однако хакеры планируют в ближайшее время выложить играбельную версию.

Объем слитой версии составляет 193 ГБ, предполагается, что это версия была собрана в первой половине текущего года. Игра попала к хакерам через торренты. GSC Game World собирается выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2 в нынешнем году, в России игру купить будет нельзя, в ней также не будет поддержки русского языка.

Ранее те же хакеры получили доступ к около 30 ГБ информации по видеоигре. Они выложили часть артов к S.T.A.L.K.E.R. 2 в интернет и потребовали вернуть русскую озвучку в игру — в противном случае они пригрозили опубликовать весь архив. Арты и ранняя версия S.T.A.L.K.E.R. 2 были выложены в группу во «ВКонтакте» «Вестник "Того Самого Сталкера"».

Евгений Федуненко