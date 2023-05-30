В Екатеринбурге представили саундтрек к Международному фестивалю университетского спорта

Дирижер Уральского молодежного симфонического оркестра Дмитрий Филатов написал саундтрек к Международному фестивалю университетского спорта. Композиция будет звучать на официальных мероприятиях фестиваля. На ее написание ушло два месяца.

«Коллектив музыканта уникален. Это единственный в России оркестр-академия, сочетающий образовательную функцию и концертную практику. Он же принял участие в записи композиции фестиваля»,— отметили в пресс-службе мероприятия.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Соревнования состоятся по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 33, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. На его проведение потратят около 4 млрд руб. Официальным талисманом фестиваля стал соболенок Кедри.

Фестиваль университетского спорта по решению президента Владимира Путина пройдет вместо перенесенной на неопределенный срок Универсиадой. К проведению Универсиады власти Свердловской области готовились несколько лет. Для нее в регионе велось строительство новых спортивных объектов, общая стоимость работ оценивалась более чем в 34 млрд руб. Однако в апреле 2022 года FISU на фоне военной операции РФ на Украине объявил об отложении права Екатеринбурга на проведение игр.

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