На проведение фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге потратят около 4 млрд рублей

Расходы на организацию Международного фестиваля университетского спорта 2023 года в Екатеринбурге составят менее 4 млрд руб. Об этом заявил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

«Расходы на Универсиаду могли достигать 13 млрд руб., а мы потратим меньше 4 млрд руб. У нас экономия не в стройке, а в количестве объектов, меньше задействовано объектов, меньше видов спорта, меньше людей мы пригласили работать»,— пояснил господин Чернов.

Напомним, XXXII Всемирные летние студенческие игры должны были пройти в Екатеринбурге с 7 по 19 августа 2023 года. К проведению Универсиады власти Свердловской области готовились несколько лет. Для нее в регионе велось строительство новых спортивных объектов, общая стоимость работ оценивалась более чем в 34 млрд руб. Однако в апреле 2022 года FISU на фоне военной операции РФ на Украине объявил об отложении права Екатеринбурга на проведение игр. После этого исполнительная дирекция Универсиады-2023 была уволена в полном составе.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Соревнования состоятся по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 33, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике.

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