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Талисманом Международного фестиваля университетского спорта стал соболенок Кедри

Официальным талисманом Международного фестиваля университетского спорта стал соболенок Кедри, сообщили организаторы соревнований. Кедри символизирует Урал как место проведения спортивного события. Напомним, изначально соболенок вместе с оленем Ягги и девочкой-малахит Хитти должны были стать талисманами Универсиады-2023.

Фото: Пресс-служба Международного фестиваля университетского спорта

Фото: Пресс-служба Международного фестиваля университетского спорта

«Талисман всегда важен. Он должен привлекать внимание. Быть современным и ярким. Кедри — именно такой»,— сказал руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

В феврале дирекция фестиваля представила логотип мероприятия. Основа логотипа — четыре разноцветные буквы, отражающие разнообразие природы Свердловской области, прямые линии — отсылка к чертам уральского конструктивизма.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Соревнования состоятся по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 33, дзюдо, мини-футболу, боксу, волейболу, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, настольному теннису, тхэквондо и художественной гимнастике. Планируется, что участие в соревнованиях примут более 240 вузов из 94 стран. Количество спортсменов составит 3,4 тыс. человек.

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Диана Сунагатуллина

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