Официальным талисманом Международного фестиваля университетского спорта стал соболенок Кедри, сообщили организаторы соревнований. Кедри символизирует Урал как место проведения спортивного события. Напомним, изначально соболенок вместе с оленем Ягги и девочкой-малахит Хитти должны были стать талисманами Универсиады-2023.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Международного фестиваля университетского спорта Фото: Пресс-служба Международного фестиваля университетского спорта

«Талисман всегда важен. Он должен привлекать внимание. Быть современным и ярким. Кедри — именно такой»,— сказал руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

В феврале дирекция фестиваля представила логотип мероприятия. Основа логотипа — четыре разноцветные буквы, отражающие разнообразие природы Свердловской области, прямые линии — отсылка к чертам уральского конструктивизма.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Соревнования состоятся по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 33, дзюдо, мини-футболу, боксу, волейболу, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, настольному теннису, тхэквондо и художественной гимнастике. Планируется, что участие в соревнованиях примут более 240 вузов из 94 стран. Количество спортсменов составит 3,4 тыс. человек.

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Диана Сунагатуллина