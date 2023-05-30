Цементный завод и солнечные электростанции в Крыму передадут в госсобственность

Бахчисарайский цементный завод, солнечные электростанции и другие национализированные объекты в Крыму передадут в государственную собственность для развития полуострова. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«По поводу судьбы некоторых национализированных объектов, принадлежавших врагам России. Инфраструктурные объекты, если они необходимы для развития Крыма, будут переданы в государственную собственность, как, например, Бахчисарайский цементный завод»,— сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Сергей Аксенов также отметил, что национализированные солнечные электростанции планируется передать ГУП «Крымэнерго». «Отказываться от этого ресурса не будем, он может давать до 100 МВт. Оплата электроэнергии, выработанной солнечными электростанциями, будет осуществляться по стандартному тарифу»,— добавил он.

Осенью прошлого года Госсовет Крыма принял закон о возможности национализации имущества недружественных иностранных государств и их граждан. На данный момент в регионе национализировали более полутора сотен объектов недвижимости, включая квартиру президента Украины Владимира Зеленского в элитном жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия, а также ряд предприятий, заводов, крупные торговые центры и магазины.

Александр Дремлюгин, Симферополь