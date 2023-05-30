Репетиторы нарабатывают спрос

Спрос на репетиторов перед экзаменами вырос почти вдвое. Как подсчитали аналитики платформы «Авито Услуги» и электронного кошелька «ЮMoney», этой весной интерес к частным урокам по школьным предметам оказался на 73% выше, чем годом ранее. Больше всего вырос спрос на услуги репетиторов по литературе, географии, русскому языку и информатике. Во сколько обходится подготовка к экзаменам? Расскажет Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Заметнее всего в этом году вырос спрос на услуги репетиторов по литературе. Число школьников, желающих сдать этот экзамен, увеличилось сразу втрое. Хотя в предыдущие годы предмет не попадал даже в топ-5 дисциплин по выбору в ЕГЭ.

Репетитор по литературе Валерия Михайловская отмечает приток выпускников, которые планируют поступать по творческим направлениям: «Если брать экзамен по этому предмету, то фактически нужно идти по всей школьной программе. Поэтому некоторые коллеги действительно увеличивают стоимость занятий, так как нужно в короткие сроки уложить большой массив материала. К таким специальностям, как журналистика или режиссура, по моему опыту, интерес за этот год подрос».

В лидерах по числу сдающих ЕГЭ в этот раз остались информатика и обществознание. Последний экзамен выбрали почти половина всех выпускников, рассказали в Рособрнадзоре. Спрос на частные уроки по этим предметам в преддверии экзаменов тоже растет, отметил руководитель сегмента старшей школы платформы «Фоксфорд» Сергей Куликовский:

«В фаворитах у нас всегда были русский язык и профильная математика. Первый предмет необходимо сдавать всем. Какие дисциплины являются самыми популярными в России? Обществознание, информатика и биология. И замыкает этот топ-5 по выбору на экзамены история и физика.

У нас же в лидерах тоже традиционно находятся технические дисциплины — информатика и физика».

Традиционно увеличивается и интерес к изучению иностранных языков. При этом школьники стали отдавать предпочтение новым направлениям и, помимо английского, изучают китайский или корейский. С началом военных действий России на Украине также заметно увеличился интерес к немецкому, поделился руководитель сети языковых школ Allada School Дмитрий Орлов:

«Рост интереса ко всем языкам, которые у нас в школе есть, заметен. Что касается немецкого, то он нужен для экзаменов в Гете-Институте, спрос на него увеличился. Если же говорить про традиционные сертификаты IELTS и TOEFL, то это практически все умерло».

Вместе со спросом в этом году выросла и стоимость занятий с репетиторами. Как отмечали собеседники “Ъ FM”, средний чек увеличился на 20%. К маю он вырос еще минимум на четверть из-за сжатых сроков подготовки, пояснила репетитор по русскому языку Марья Уросова:

«По моим ощущениям, действительно у людей повысился спрос именно на то, чтобы в сжатые сроки подготовиться либо к экзаменам, либо, если говорить про более младшие классы, к пересдачам.

Средняя стоимость занятия составляет от 1,5 тыс. руб. до 3 тыс. руб. При этом все поднимают цены к маю.

Допустим, если ты брал 2 тыс. руб. за час, то в конце весны уже ценник составит 3 тыс. руб.».

Однако главные затраты, вероятно, придутся не на май. На обучение в университете, по данным языкового центра GoStudy, россияне в среднем готовы потратить около 200 тыс. в год, что минимум вдвое меньше, чем стоимость программ подготовки большинства известных вузов.

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