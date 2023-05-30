Дом мещанина Львова на Васильевском острове признали памятником архитектуры

Статус объекта культурного наследия регионального значения в Петербурге получил жилой «Дом мещанина И.Л. Львова», располагающийся на 11-й линии Васильевского острова, д. 48, лит. А. О соответствующем распоряжении комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга 30 мая сообщила пресс-служба Смольного.

Застройка участка, где ныне располагается здание, началась в 1870-е годы. В этот период здесь существовали двухэтажный лицевой дом, двухэтажный каменный флигель, здания служб. В 1913-1914 годах лицевой фасад дома капитально перестроили. Проект предусматривал устройство шестиэтажного лицевого дома с мансардой, а также надстройку двухэтажного южного флигеля третьим, четвертым и мансардным этажами. Фасады здания выполнены в стиле северного модерна начала ХХ века.

В 1909 году в одном из пятиэтажных флигелей Дома мещанина Львова жил студент историко-филологического факультета Санкт Петербургского университета — в будущем знаменитый поэт Велимир Хлебников. Также знамениты обитателями дома были петербургский зодчий Николай Васильев и известный русский живописец, профессор Академии художеств Александр Вахрамеев.

В настоящее время здание сохраняет свою историческую функцию, оставаясь многоквартирным жилым домом, отметили в КГИОП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга не рекомендовал включать в перечень объектов культурного наследия здание Ленинградского дворца молодежи (ЛДМ), расположенное на улице Профессора Попова, и район советской застройки 1930-50 гг. в западной части района за Нарвской заставой.

Также в реестр выявленных памятников не стали включать здание бывшей церковно-приходской школы в Сестрорецке.

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