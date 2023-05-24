Здание бывшей церковно-приходской школы в Сестрорецке отказались вносить в реестр памятников

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры отказался признавать объектом культурного наследия здание бывшей церковно-приходской школы на площади Свободы в Сестрорецке. Экспертная комиссия посчитала, что здание нельзя назвать памятником, поскольку оно представляет собой рядовой пример деревянной архитектуры конца XIX века.

Как сообщает 24 мая «Канонер», заявление о признании церковно-приходской школы выявленным памятником КГИОП рассматривал с прошлого года. В итоговой резолюции чиновников отмечается, что здание «отличается скромным объемно-пространственным и архитектурно-художественным решением, не имеет богатой декоративно-художественной отделки интерьеров». До войны были утрачены аттиковый объем с фронтоном и деревянное декоративное ограждение на коньке кровли.

При этом от возможного сноса здание в настоящий момент защищено законом об охранных зонах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга также не рекомендовал включать в перечень объектов культурного наследия здание Ленинградского дворца молодежи (ЛДМ), расположенное на улице Профессора Попова, и район советской застройки 1930-50 гг. в западной части района за Нарвской заставой. В свою очередь, рекомендацию о включении в реестр выявленных памятников получили корпуса санатория и парк «Сестрорецкий курорт».

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