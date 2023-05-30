Вице-спикер заксобрания Новосибирской области Панферов вернулся со спецоперации

Первый вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов вернулся из зоны специальной военной операции (СВО). Политик находился там около четырех месяцев.

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Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Панферов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«С сегодняшнего дня я в городе, и. о. командира отряда исполняет мои обязанности в мое отсутствие»,— сообщил господин Панферов «Ъ».

Первый вице-спикер областного парламента возглавлял новосибирский батальон «Вега». 19 октября 2022 года губернатор Андрей Травников назвал его инициатором формирования этого «боевого, элитного» подразделения.

Андрею Панферову 62 года. Ранее выпускник Новосибирского высшего общевойскового военно-политического училища принимал участие в военных действиях в Афганистане, Закавказье и на Северном Кавказе. Он является кавалером трех орденов Красной Звезды.

Ранее из Новосибирска в зону СВО отправились еще несколько политиков. В их числе вице-спикеры горсовета Новосибирска Евгений Яковенко и Евгений Лебедев.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Валерий Лавский, Новосибирск