«Камский кабель» сертифицировал взрывобезопасные кабели для добывающей промышленности

«Камский кабель» получил сертификат соответствия в системе добровольной сертификации «Промтехстандарт» на силовые и контрольные кабели с изоляцией из ПВХ-пластиката для применения во взрывоопасных средах, на напряжение 0,66 и 1 кВ.

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Сертификат включает в себя множество марок кабелей с оболочками, не распространяющими горение, при групповой прокладке с низким дымогазовыделением, в том числе огнестойкие. Такая продукция особо востребована в добывающих отраслях.

После того как был введен новый ГОСТ Р 58342-2019, на «Камском кабеле» началась большая работа по освоению кабельно-проводниковой продукции для применения в электроустановках во взрывоопасных средах. Первыми в 2020 году были поставлены на производство взрывобезопасные кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины торговой марки EPRon®, не распространяющие горение при групповой прокладке. Предприятием также был освоен кабель EPRon®NORD – уникальная продукция, которая может применяться во взрывоопасных средах и суровых условиях Крайнего Севера.

При этом силовые кабели типа EPRon® изготавливаются по ТУ, разработанным с учетом основных нормативных положений международного стандарта МЭК60502-1, ГОСТ Р 58342 и ГОСТ 31996. Кабели предназначены для стационарной прокладки, для использования в электроустановках во взрывоопасных зонах, а также для подземных выработок. Данная продукция пользуется большим спросом среди дочерних организаций ПАО «Газпром нефть», которые занимаются добычей и переработкой нефти.

ООО «Камский кабель»