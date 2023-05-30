Минпросвещения завершает разработку учебника по украинскому языку для средней школы

Создание учебного пособия по украинскому языку для средней школы находится на стадии завершения, сообщил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев. Учебник для младших классов уже разработан.

Замминистра обратил внимание, что образование, в том числе в новых регионах, ведется на русском языке. Украинский язык может изучаться факультативно. «Безусловно, там, где родители изъявляют такое желание в качестве факультатива, ребенок может изучать родной язык, и мы должны создать для этого условия и для этого разрабатываются такие учебные пособия»,— сказал господин Бугаев ТАСС.

Замглавы Минпросвещения отметил, что в России есть большое количество программ по изучению родных языков. По его мнению, это отличает образовательную политику от той, которую проводит Украина. «Мы выступаем за развитие национальных языков, за изучение культуры народов РФ, которые проживают исторически, всегда проживали на территории нашей большой многонациональной многоконфессиональной страны»,— добавил господин Бугаев.

Россия осенью 2022 года присоединила Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. МИД России обещал, что в новых регионах изучение иностранных языков, в том числе украинского, не запретят. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее называл признание Украиной русского языка государственным одним из требований для мира.

Леонид Уварчев