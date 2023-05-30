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Коммерсантъ FM
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Евросоюз осудил насилие в Косово и призвал стороны к диалогу

Евросоюз осудил столкновения сербов и полиции Косово на севере частично признанной республики. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал стороны к диалогу.

«ЕС самым решительным образом осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане. Насильственные действия, совершенные против солдат KFOR (миссия НАТО.— "Ъ"), СМИ, мирных граждан и полиции, абсолютно неприемлемы»,— написал господин Боррель в Twitter. Он призвал «немедленно и безоговорочно разрядить ситуацию».

Тысячи косовских сербов собрались накануне, 29 мая, перед зданиями органов местной власти с требованием отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Возле зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были размещены силы миссии НАТО KFOR со спецсредствами. Произошли столкновения. Пострадали больше 50 сербов и больше 40 бойцов KFOR, в основном венгров и итальянцев.

О причинах столкновения — в материале «Ъ» «Косовские мэры приступили к работе с помощью спецсредств».

Леонид Уварчев

В столкновениях в Косово ранен 41 солдат миссии НАТО

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