Первый круг Roland Garros

Мужчины. Алекс Де Минор (Австралия, 18)—Илья Ивашко (Белоруссия) 6:1, 5:7, 6:1, 6:3. Кэмерон Норри (Великобритания, 14)—Бенуа Пэр (Франция) 7:5, 4:6, 3:6, 6:1, 6:4. Роберто Баутиста Агут (Испания, 19)—У Ибин (Китай) 7:6 (7:4), 6:1, 6:1. Фабио Фоньини (Италия)—Феликс Оже-Альяссим (Канада, 10) 6:4, 6:4, 6:3. Аслан Карацев (Россия)—Алексей Попырин (Австралия) 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. Новак Джокович (Сербия, 3)—Александр Ковачевич (США) 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). Борна Чорич (Хорватия, 15)—Федерико Кория (Аргентина) 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. Карлос Алькарас (Испания, 1)—Флавио Коболли (Италия) 6:0, 6:2, 7:5. Фрэнсис Тиафо (США, 12)—Филип Крайинович (Сербия) 6:3, 6:4, 6:2.
Женщины. Анастасия Павлюченкова (Россия)—Линда Фрухвиртова (Чехия) 6:2, 6:2. Мэдисон Кис (США, 20)—Кайя Канепи (Эстония) 6:1, 3:6, 6:1. Слоан Стивенс (США)—Каролина Плишкова (Чехия, 16) 6:0, 6:4. Диана Шнайдер (Россия)—Ребекка Марино (Канада) 6:3, 7:5. Элина Свитолина (Украина)—Мартина Тревизан (Италия) 6:2, 6:2. Варвара Грачева (Россия)—Дальма Гальфи (Венгрия) 6:4, 2:6, 6:1. Элина Аванесян (Россия)—Белинда Бенчич (Швейцария, 12) 6:2, 2:6, 6:4. Анна Блинкова (Россия)—Изалин Бонавентюр (Бельгия) 6:2, 6:0. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14)—Татьяна Мария (Германия) 6:0, 6:1. Каролин Гарсия (Франция, 5)—Ван Сюй (Китай) 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.