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Коммерсантъ FM
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Минтруд: МРОТ превысит прожиточный минимум на треть к 2030 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысит прожиточный минимум трудоспособного человека на 30% к 2030 году. Об этом на встрече с фракцией ЛДПР сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. С 1 января прожиточный минимум составляет 14 375 руб., МРОТ — 16 242 руб.

Антон Котяков

Антон Котяков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Антон Котяков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Планируем к 2030 году достигнуть соотношения 1 к 1,3. То есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%»,— сообщил господин Котяков (цитата по «Интерфаксу»). В 2024 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 17% и составит 19 242 руб.

МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума с 2018 года. С 1 июня 2022 года МРОТ был увеличен до 15 279 руб.

О минимальном размере оплаты труда читайте в публикации «Ъ» «Вселенная МРОТ».

Мария Федотова

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