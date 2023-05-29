Подоляк предложил создать демилитаризованную зону в приграничных регионах России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в рамках урегулирования российско-украинского военного конфликта необходимо будет создать «демилитаризованную зону» в граничащих с Украиной регионах РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины

«Ключевой темой послевоенного устройства должна стать установка предохранителей во избежание повторения агрессии в будущем. Обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 километров»,— написал господин Подоляк на своей странице в Twitter.

Он полагает, что подобная «демилитаризованная зона» позволит защитить украинские территории от возможного повторного ввода российских войск. В частности, «демилитаризованная зона», по мнению Михаила Подоляка, должна быть создана в Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областях России. Советник главы офиса Владимира Зеленского считает, что первоначально на территории «демилитаризованной зоны» необходимо разместить зарубежные войска или миротворческие контингенты.

Российские власти официально идею господина Подоляка пока никак не прокомментировали. Источник агентства «РИА Новости» «в Москве» назвал предложение Михаила Подоляка «подтверждением полной оторванности Киева от реальности и его агрессивных амбиций».

Ранее с подобной идеей выступал руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Он считает, что в случае военного успеха Украины необходимо создать «демилитаризованную зону» вокруг границы. По его словам, приемлемым вариантом будет территория в 40 км.

За тем, что происходит на Украине после ввода российских войск, следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов