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Коммерсантъ FM
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Глава разведки Украины предложил создать приграничную зону безопасности после завершения конфликта

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что в случае военного успеха Украины необходимо создать демилитаризованную зону вокруг границы. По его словам, приемлемым вариантом будет территория в 40 км.

Рассуждая о возможном выходе украинской армии за пределы Украины, Кирилл Буданов отметил, что такой вопрос должен быть адресован исключительно к верховному главнокомандующему. «В моем видении, мы должны создать условия для зоны безопасности вокруг нашей границы. Как этого добиться, есть много вариантов. 100 км зона оправдана, но и 40 км будет более или менее нормально»,— сказал он в интервью «Forbes Украина».

«Идти ли нам дальше — вопрос не ко мне, а создать зону безопасности вокруг границы — необходимость. Есть много вариантов, как добиться этой цели»,— подчеркнул господин Буданов.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил план по мирному урегулированию конфликта. Среди пунктов плана — возвращение Украине территорий в признанных международным сообществом границах 1991 года. В Кремле эти требования назвали отказом от переговоров.

О том, что происходит на 364-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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